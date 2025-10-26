Cagliari, Caprile non è più una sorpresa: il dato sulle parate, meglio di lui solo Provedel
Non si può più parlare di una sorpresa: Elia Caprile anche in questo inizio di stagione con la maglia del Cagliari si sta confermando come una delle certezze fra i pali nel campionato di Serie A.
Anche i numeri lo confermano: come sottolinea Tuttocagliari.net infatti sono ben 25 le parate fatte registrare dall'estremo difensore italiano, realizzate sui 33 tiri subiti nella porta rossoblu. La percentuale di efficacia è altissima: 75,8%.
Un dato che colloca il giovane estremo difensore tra i migliori portieri della Serie A 2025/26, subito dietro a Ivan Provedel della Lazio, che guida la classifica con 31 interventi su 38 conclusioni neutralizzate.
Nonostante le sue grandi prestazioni, la squadra di Pisacane sta avendo difficoltà a centrare dei clean sheet. Solamente in una occasione infatti il Cagliari è riuscito a mantenere la porta inviolata, nella sfida vinta contro il Parma. Oggi Pisacane avrà bisogno del miglior Caprile per riuscire a centrare il colpaccio al Bentegodi nello scontro diretto con l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, che a sua volta ha fame nel cercare di centrare la prima vittoria stagionale.