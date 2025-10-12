I tifosi rossoblù sul web, L'Unione Sarda in taglio alto: "Palestra e Caprile i più celebrati"

"I tifosi rossoblù sul web. Palestra e Caprile i più celebrati". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il riferimento è al gradimento che si sostenitori del Cagliari hanno nei confronti della squadra di Pisacane che ha approcciato molto bene questa stagione. Il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta e il portiere sono fra i giocatori più amati per le prestazioni che stanno mettendo in campo.