I tifosi rossoblù sul web, L'Unione Sarda in taglio alto: "Palestra e Caprile i più celebrati"
"I tifosi rossoblù sul web. Palestra e Caprile i più celebrati". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il riferimento è al gradimento che si sostenitori del Cagliari hanno nei confronti della squadra di Pisacane che ha approcciato molto bene questa stagione. Il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta e il portiere sono fra i giocatori più amati per le prestazioni che stanno mettendo in campo.
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
