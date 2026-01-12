Live TMW Cagliari, Caprile: "Non si può perdere uno scontro diretto 3-0. Serve dare di più"

20.55 - Fra pochi istanti, il portiere del Cagliari Elia Caprile interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida del "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

21.18 - Inizia la conferenza stampa di Elia Caprile.

La partita?

"Abbiamo fatto 40 minuti sommati fra fine primo tempo ed inizio secondo ma non abbiamo trovato il gol e poi non abbiamo più avuto le redini della partita. Non si può perdere uno scontro diretto 3-0 anche se è eccessivo. Qualche errore di gioventù sta. Non è una questione di tattica o di uomini ma di metterci qualcosa in più del nostro".

La fascia di capitano?

"E' un onore essere stato il capitano del Cagliari. Speravo di festeggiarlo in un altro modo ma, ripeto, è un onore".

Come mai questi errori?

"Sono errori che abbiamo già fatto e ricommesso anche oggi. Col lavoro si può uscire da questo pseudo-momento difficile. Solo col lavoro possiamo fare qualcosa di buono. Ma dobbiamo lavorare tanto".

La Juventus?

"E' una squadra forte. Noi dobbiamo fare una super prestazione".

21.22 - Termina la conferenza stampa di Elia Caprile.