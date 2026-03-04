Tutti pazzi per Marco Palestra, lievita il costo del cartellino e l'Atalanta gongola

Marco Palestra (Buccinasco, 3 marzo 2005) è un calciatore italiano, difensore del Cagliari, in prestito dall'Atalanta, e della nazionale Under-21 italiana.

Il futuro dell'esterno del Cagliari Marco Palestra può tingersi presto di azzurro. Il talento che fa gola a tante big d'Europa corre veloce verso la prima convocazione con la Nazionale di Rino Gattuso che questo mese giocherà i playoff per accedere ai Mondiali. Vista l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, con ogni probabilità sarà il classe 2005 il titolare della fascia di destra della Nazionale.

Un'investitura importante che, del resto, sarà soltanto l'antipasto dei prossimi mesi in cui il 20enne sarà chiamato a scelte molto importanti. A fine stagione lascerà Cagliari per fare ritorno all'Atalanta, scrive SportMediaset, squadra proprietaria del suo cartellino. E tutto fa pensare che, la prossima estate, Palestra possa essere l'ennesima super plusvalenza del club bergamasco. La fila di pretendenti infatti è già lunghissima: Inter, Juventus e Napoli seguono con attenzione il ragazzo.

Secondo quanto riporta Nicolò Schira su TuttoSport però non solo la Serie A è sul ragazzo: dalla Premier ci sarebbe già stato più di un sondaggio. Il Newcastle sarebbe l’ultima corteggiatrice, ma prima si sarebbero fiondate Arsenal e Tottenham. L'interesse di tanti club non fa altro che far lievitare il prezzo di Palestra che, già adesso, si dice possa essere lievitato fino alla cifra monstre di 50 milioni di euro.