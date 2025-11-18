TMW Cagliari, il dg Melis sullo stadio: "Speriamo di essere al passaggio finale di questa storia"

Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato in occasione dell'evento Social Football Summit che quest'anno si svolge a Torino presso l'Allianz Stadium: "Lo stadio? Il nostro progetto parte 10 anni fa con lo stadio temporaneo dell’Unipol Domus che ci ospita adesso. Questo doveva essere un progetto ponte e l’abbiamo costruito in 127 giorni. Sono passati 8 anni dall’inaugurazione del nuovo stadio e non abbiamo ancora iniziato i lavori ma noi lavoriamo a questo tutti i giorni. Vogliamo costruirlo che sia sostenibile, innovativo e con una grossa autenticità sarda. Vogliamo che sia un punto di riferimento per la comunità”.

Sul modello stadio-regione?

“Nello stadio temporaneo aveva funzionato il dialogo con l’amministrazione comunale. Noi dobbiamo ammettere che abbiamo vissuto in maniera negativa il cambio di scena politica a tutti livelli sia comunale che regionale. Per noi creare lo stadio è un atto di fede perché sono 7 anni in cui giochiamo in uno stadio temporaneo e se non avessimo avuto una proprietà molto solida avremmo abbandonato questo progetto. Sono stati investiti tanti soldi e speriamo di essere al passaggio finale di questa storia. Noi non vediamo l’ora di iniziare ma è stato tortuoso”.