Marino consiglia la Juventus: "A gennaio prenderei un leader per reparto, compreso in attacco"

Ai microfoni di Tuttosport è intervenuto il direttore sportivo di lungo corso Pierpaolo Marino. Queste le sue parole, iniziando da Spalletti: "La sua fase della vita professionale è quella di una parentesi chiusa male, ma per me ha delle attenuanti. In Nazionale ci sono delle congiunture negative legate alle carenze di talenti, oggettivamente è così. Prima nascevano 6-7 giocatori di spessore internazionale, ora non succede più. Bisogna prendere atto di un vuoto generazionale. In Nazionale non è andata bene, ma non era facile: non era il ruolo migliore per esprimere le sue potenzialità. Il ct deve essere un selezionatore quando i talenti ci sono, da allenatore si può incidere relativamente. Ho incontrato Spalletti di recente: lui è un giovane 66enne, non ha spento il proprio fuoco. Ha fatto bene ad accettare il contratto breve: con la Juve può ribaltare la Nazionale".

Che Juventus si ritrova Spalletti?

"Parliamo di una squadra senza campioni. Questa rosa non può vincere. E sul mercato si poteva costruire meglio. Non è solo quest’estate il problema, da tempo ci sono lacune: penso al reparto offensivo. La Juve ora cerca la rivalutazione di Vlahovic per trovare l’interprete che finalizzi il gioco. Ma Dusan non ha ancora quella maturità per diventare un giocatore da 20/25 gol. In ogni reparto si può migliorare: Kolo Muani poteva fare comodo. Lottare per i primi quattro posti è possibile, ma sono convinto che per vincere Napoli, Inter e Milan abbiano qualcosa in più".

Cosa deve fare a gennaio la Juve?

"Sulla carta è semplice: gli va preso un leader per reparto, pure davanti. Aggrapparsi al rilancio di Vlahovic per me ha poco senso: credo che per la Juve, al netto dei discorsi di circostanza, sia un capitolo chiuso. Gennaio è un mese complicato, prendere dei fuoriclasse non è facile. Ma i bianconeri hanno uno scarto da non trascurare rispetto alle altre big: basti pensare all’Inter, che può permettersi di avere delle riserve del valore di Bonny ed Esposito davanti".