Non solo Lookman, il Galatasaray vuole anche Leao: per il Milan non è in vendita

Il Galatasaray continua a fare sul serio e per il mercato di gennaio vuole rinforzare la rosa a disposizione di Okan Buruk. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, non c'è solo Ademola Lookman tra i calciatori che militano in Serie A a essere stati messi nel mirino dai turchi, ma anche Rafael Leao. Il gradimento è cosa reale, ma un suo trasferimento a gennaio è molto difficile.

Il Milan non ritiene Leao un calciatore vendibile e il Galatasaray non ha neanche sondato l'entourage del calciatore. In questo momento il portoghese è focalizzato sul match che il Diavolo giocherà domenica sera contro l'Inter e non pensa a cambiare club tra un paio di mesi.

Leao, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con il Milan, vanta in carriera 268 presenze con la sua attuale squadra e 75 gol, 26 incontri e 8 reti con il Lille, 5 partite e 2 centri con lo Sporting CP e 12 sfide e 7 gol con la seconda squadra dei lusitani. Inoltre è sceso in campo 43 volte, segnando 5 reti, con il Portogallo. Nel suo palmares, oltre ai premi individuali, c'è una Serie A, una Supercoppa Italiana, una Coppa di Lega Portoghese e una Nations League, da aggiungere a un Europeo Under 17.