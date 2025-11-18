Mandas ha chiesto la cessione alla Lazio: a gennaio saluterà la Capitale

Christos Mandas ha chiesto la cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere vorrebbe partire nel mese di gennaio perché ha bisogno di giocare e trovare continuità. Il suo cartellino valeva intorno ai 20 milioni di euro, ma adesso si è svalutato e con 10 può partire. Difficile che la Lazio si opponga all'addio del greco, visto che ha necessità di fare cassa. A marzo l'estremo difensore aveva rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2029.

Il classe 2001 godeva della piena fiducia di Marco Baroni e si era conquistato il posto da titolare a discapito di Provedel, ma con Sarri le cose sono cambiate. In estate aveva spiegato che il tecnico non aveva rivelato loro chi fosse più avanti nelle gerarchie, ma con il tempo lo ha capito, visto che ancora non è sceso in campo nemmeno una volta. In ogni caso, dato che è stato acquistato per un milione di euro nel 2023, garantirà una ricca plusvalenza alla società biancoceleste.