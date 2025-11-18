Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12

Pochi elementi in prestito, con un futuro ancora da decifrare, ma tanti elementi in scadenza. Si può riassumere così la posizione del Modena in vista della prossima estate di calciomercato che sarà comunque chiamata a rivedere il proprio volto in maniera importante.

Quattro prestiti da valutare: due hanno l'obbligo condizionato

Situazione abbastanza lineare sul fronte dei giocatori a titolo temporaneo: Dellavalle dal Torino e Pyythia dal Bologna sono arrivati in prestito 'secco', mentre per Alessandro Sersanti e Luca Zanimacchia esiste un obbligo di riscatto condizionato pattuito con, Juventus e Cremonese.

Otto giocatori di proprietà: la particolarità di Beyuku

Più delicata, invece, la situazione dei giocatori in scadenza di contratto. Se, infatti, per Gady Beyuku c'è un'opzione che permette un rinnovo biennale, lo stesso non vale per elementi d'esperienza come Cauz, Cotali, Gliozzi (attuale capocannoniere della Serie B) o Pergreffi.

Modena: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (4)

Alessandro Dellavalle (Difensore) - Prestito dal Torino

Niklas Pyyhtia (Centrocampista) - Prestito dal Bologna

Alessandro Sersanti (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus

Luca Zanimacchia (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)

Fabrizio Bagheria (Portiere)

Gady Beyuku (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)

Cristian Cauz (Difensore)

Matteo Cotali (Difensore)

Gregoire Defrel (Attaccante)

Ettore Gliozzi (Attaccante)

Antonio Pergreffi (Difensore)

Michele Pezzolato (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025