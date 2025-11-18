Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12

Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:19Serie B
Luca Bargellini

Pochi elementi in prestito, con un futuro ancora da decifrare, ma tanti elementi in scadenza. Si può riassumere così la posizione del Modena in vista della prossima estate di calciomercato che sarà comunque chiamata a rivedere il proprio volto in maniera importante.

Quattro prestiti da valutare: due hanno l'obbligo condizionato
Situazione abbastanza lineare sul fronte dei giocatori a titolo temporaneo: Dellavalle dal Torino e Pyythia dal Bologna sono arrivati in prestito 'secco', mentre per Alessandro Sersanti e Luca Zanimacchia esiste un obbligo di riscatto condizionato pattuito con, Juventus e Cremonese.

Otto giocatori di proprietà: la particolarità di Beyuku
Più delicata, invece, la situazione dei giocatori in scadenza di contratto. Se, infatti, per Gady Beyuku c'è un'opzione che permette un rinnovo biennale, lo stesso non vale per elementi d'esperienza come Cauz, Cotali, Gliozzi (attuale capocannoniere della Serie B) o Pergreffi.

Modena: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (4)
Alessandro Dellavalle (Difensore) - Prestito dal Torino
Niklas Pyyhtia (Centrocampista) - Prestito dal Bologna
Alessandro Sersanti (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus
Luca Zanimacchia (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)
Fabrizio Bagheria (Portiere)
Gady Beyuku (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Cristian Cauz (Difensore)
Matteo Cotali (Difensore)
Gregoire Defrel (Attaccante)
Ettore Gliozzi (Attaccante)
Antonio Pergreffi (Difensore)
Michele Pezzolato (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025

Articoli correlati
Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti... Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Modena, Adorni: "Sogno la Serie A con questa maglia. Massolin ha qualità rare, ricorda... Modena, Adorni: "Sogno la Serie A con questa maglia. Massolin ha qualità rare, ricorda Rabiot"
Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Altre notizie Serie B
Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino... UfficialeSpezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico... Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti... Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri... TMWBari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12 Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12
Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11 Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.1 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.2 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.3 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.4 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.5 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.6 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.7 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan organizzato ma Inter più forte. Fiorentina, sarà dura in casa ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rabiot recuperato, Dumfries in dubbio. Parlano Tare e Fenucci: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.2 Qualificazioni Euro U19, L'Italia batte la Polonia e avanza al turno Elite
Immagine news Serie A n.3 Inter, Lautaro c'è. Dumfries resta in dubbio per il derby: il punto
Immagine news Serie A n.4 Roma, Ferguson in gruppo: con la Cremonese ci sarà. Le ultime su Bailey
Immagine news Serie A n.5 Under 21, le formazioni ufficiali di Montenegro-Italia: prima da titolare per Fortini
Immagine news Serie A n.6 Inter, Bastoni: "Dal difensore ci si aspetta che difenda e basta. Non è il mio caso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico
Immagine news Serie B n.2 Spezia, la bandiera Vignali prolunga il suo contratto: l'esterno ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie B n.3 Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortina a Crisetig, 14 sono in bilico
Immagine news Serie B n.4 Il report Nielsen sulla B: piace a 8,4 milioni di italiani. Il 90% vuole investimenti sui giovani
Immagine news Serie B n.5 Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"
Immagine news Serie C n.4 Lucarelli: "La Ternana può infastidire le tre in vetta. Mammarella ha fatto un bel lavoro"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Immagine news Serie C n.6 Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.5 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?