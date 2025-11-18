Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12
Pochi elementi in prestito, con un futuro ancora da decifrare, ma tanti elementi in scadenza. Si può riassumere così la posizione del Modena in vista della prossima estate di calciomercato che sarà comunque chiamata a rivedere il proprio volto in maniera importante.
Quattro prestiti da valutare: due hanno l'obbligo condizionato
Situazione abbastanza lineare sul fronte dei giocatori a titolo temporaneo: Dellavalle dal Torino e Pyythia dal Bologna sono arrivati in prestito 'secco', mentre per Alessandro Sersanti e Luca Zanimacchia esiste un obbligo di riscatto condizionato pattuito con, Juventus e Cremonese.
Otto giocatori di proprietà: la particolarità di Beyuku
Più delicata, invece, la situazione dei giocatori in scadenza di contratto. Se, infatti, per Gady Beyuku c'è un'opzione che permette un rinnovo biennale, lo stesso non vale per elementi d'esperienza come Cauz, Cotali, Gliozzi (attuale capocannoniere della Serie B) o Pergreffi.
Modena: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (4)
Alessandro Dellavalle (Difensore) - Prestito dal Torino
Niklas Pyyhtia (Centrocampista) - Prestito dal Bologna
Alessandro Sersanti (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus
Luca Zanimacchia (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Cremonese
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (8)
Fabrizio Bagheria (Portiere)
Gady Beyuku (Difensore, opzione di rinnovo per ulteriori due stagioni)
Cristian Cauz (Difensore)
Matteo Cotali (Difensore)
Gregoire Defrel (Attaccante)
Ettore Gliozzi (Attaccante)
Antonio Pergreffi (Difensore)
Michele Pezzolato (Portiere)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025
