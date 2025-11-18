TMW Bari, De Laurentiis: "In B c'è poca sostenibilità. E urgono riforme per i nostri giovani"

"È un momento difficile per calcio in generale, la Serie B non sta attraversando un momento semplice. Ora raccogliamo dati anche per conoscerci: in questa lega cambiano 7 squadre all’anno, è difficile costruire continuità, ma siamo comunque una lega che rappresenta città importanti o di provincia che raccontano la nostra cultura sportiva": così, dal palco del Social Football Summit in corso all''Allianz Stadium', il presidente del Bari Luigi De Laurentiis.

Che ha poi proseguito: "È un campionato difficile da leggere, tutte le squadre son vicine fino all’ultima partita: si lotta per vincere campionato, c’è suspense altissima. Ma al netto di questo, il difetto più grande è la poca sostenibilità. Non solo, la categoria si comporta da Serie A, ma dovrebbe essere bacino di italiani per approdare in A. Fino a quando non avremo riforme, io da presidente mi confronto con investimenti insostenibili rischiando l’osso del collo, ogni presidente spende troppo: sono raddoppiati investimenti ma non i ricavi. Per i giovani vale lo stesso discorso: di Pio Esposito ne escono pochi se non si fanno riforme del calcio. Bedin mi ha detto che fatica a reperire giovani da mandare nelle Under azzurre, le squadre gli dicono 'perché devo dare il mio giovane che sto rischiando l’osso del collo in campionato e non sono supportato?'. Leggevamo i bilanci, son stati persi tanti milioni".

Aggiunge: "L’evento live ha un peso economicamente importantissimo: le grandi piattaforme si stanno settando per opportunità live, andremo verso un calcio da distribuire ancora di più con pacchetti che a oggi sono obsoleti. C’è un potenziale inespresso gigantesco e da sfruttare. Ci fa piacere che gli stadi hanno alta frequentazione, gli abbonamenti hanno successo, ma più complicata la parte televisiva. Non c’è stato innalzamento degli ascolti, ma cerchiamo di migliorare il prodotto anche con Bedin e Guadagnini. Dobbiamo alzare l’asticella e portare il tifoso a contatto con la squadra, mi piace a esempio l’aspetto della B aperta alle famiglie e con tante donne allo stadio".