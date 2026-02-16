Live TMW Cagliari-Lecce, mister Di Francesco: "Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento"

Un dolce ritorno alla Unipol Domus per mister Eusebio Di Francesco che, assieme al suo Lecce, è riuscito a strappare tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro il Cagliari. Il 2-0 dei giallorossi è bastato per portare la vittoria in Puglia e respirare un po' per quanto riguarda la classifica. Al termine del match, il tecnico dei leccesi ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 23 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:12 Inizia la conferenza stampa.

Che valutazione fa della sua squadra è della partita fatta oggi?

"Sono contento, della partita e del fatto che i due gol siano arrivati da due centrocampisti, ma dalla prossima li aspettiamo dagli attaccanti. Faccio i complimenti ai ragazzi per la grande prestazione. Questo è un campo che vive le partite fino al 100'. Noi siamo stati bravi a fare la gara sempre. Mi è piaciuta la squadra che ha saputo lavorare insieme. Mi sono piaciuti tanti atteggiamenti stasera, mi piacerebbe vedere qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, ma oggi l'atteggiamento mi è piaciuto".

Ha visto la calma che aveva richiesto?

"Il discorso di calma era legato anche a quando avevamo la palla, poi volevamo che la squadra fosse aggressiva nei tempi di scalata. Non avere fretta quando una squadra come il Cagliari ci ha aspettato un pochino e per sfruttare l'arma sulla destra a cui noi abbiamo concesso poco oggi, che è Palestra. Gli abbiamo tolto profondità grazie all'atteggiamento di squadra".

Quanto è importante per voi aver ottenuto due vittorie consecutive?

"Noi veniamo da ottime prestazioni, poi magari le due vittorie risaltano maggiormente. Nel mercato abbiamo avuto tanti movimenti e situazioni ibride che non hanno aiutato nel contesto generale. Poi ci siamo compattati, dentro il campo invece siamo sempre stati competitivi. Sto cercando di capire meglio le caratteristiche di ogni giocatore per farli rendere al meglio".

Il Lecce è sembrato avere più fame del Cagliari. Cosa pensa di Pisacane allenatore?

"Secondo me Pisacane sta facendo un ottimo lavoro. Mi piace il suo essere un po' camaleontico e gli faccio veramente i complimenti. Sono un allenatore che cerca sempre di trasmettere qualcosa ai propri ragazzi, poi a volte non riesci. La fame è insita in ogni calciatore. Non credo che ogni calciatore del Cagliari o del Lecce possa permettersi di scendere in campo senza cattiveria agonistica. Da questo aspetto non ci possiamo esimere. Vale per noi e per loro. In questo caso bisogna fare anche i complimenti alla mia squadra. Oggi abbiamo vinto meritatamente. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi che non sono riusciti a vedere la partita per il ritardo dei traghetti".

Ore 23:22 Termina la conferenza stampa.