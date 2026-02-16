Lecce, Ramadani: "Gol dedicato a mia moglie, lotta salvezza sempre più pesante"

“La lotta salvezza sta diventando sempre più pesante ed eravamo consapevoli fosse una trasferta molto importante per risalire in classifica e per prepararci con maggiore serenità alla partita difficile con l’Inter. Abbiamo voglia di dare il massimo per questa maglia e il gol mi rende doppiamente felice perché mia moglie è incinta e avevo una gran voglia di dedicare questa rete a lei e a tutta la mia famiglia. Il Lecce aveva bisogno di fare punti, per fortuna le cose sono andate bene e il mister ha preparato benissimo il match”. Queste le parole a DAZN del centrocampista del Lecce Ylber Ramadani.