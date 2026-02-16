Live TMW Cagliari-Lecce, Ramadani: "Felice di aver regalato tre punti alla mia squadra"

Un dolce ritorno alla Unipol Domus per mister Eusebio Di Francesco che, assieme al suo Lecce, è riuscito a strappare tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro il Cagliari. Il 2-0 dei giallorossi è bastato per portare la vittoria in Puglia e respirare un po' per quanto riguarda la classifica. Al termine del match, uno degli autori del gol dei leccesi Ramadani ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Quale è il segreto di questo Lecce che non molla mai? Cosa hai provato al gol?

"Lo spirito del gruppo è il migliore dei tre anni che sono qui. Siamo un gruppo che se vince vinciamo tutti, se perdiamo, perdiamo tutti. Dobbiamo continuare così nelle prossime 13 partite. Sono felice per il gol e per aver regalato tre punti alla mia squadra".

