Cagliari, Mina in forse per il Verona. Il tecnico Pisacane ai Premi Ussi ricorda Davide Astori

E il tecnico Pisacane ai Premi Ussi ricorda Davide Astori

(ANSA) - CAGLIARI, 23 OTT - Il Cagliari aspetta Mina: anche oggi ad Assemini allenamento a parte per il difensore colombiano, ancora alle prese con lavori personalizzati per riprendersi dall'infortunio che lo ha costretto a uscire prima del tempo nella gara con il Bologna. Ma Pisacane e i tifosi ci sperano: Mina in passato è stato protagonista di recuperi clamorosi. E domenica con il Verona potrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto: sarà decisivo l'allenamento in programma domani mattina. In caso di forfait l'alternativa sarebbe Zè Pedro. Per il resto - a parte Belotti, Di Pardo, Pintus e Radunovic - il tecnico rossoblù ha tutta la rosa a disposizione. Tecnico che ieri a Golfo Aranci è stato premiato dalla stampa sportiva con il Premio Ussi dedicato a Davide Astori, consegnato dal padre e dal fratello del difensore scomparso il 4 marzo 2018 che proprio a Cagliari esordì in Serie A prima di vestire le maglie di Roma e Fiorentina. "Davide è stato e sarà sempre un esempio, dentro e fuori dal campo.

Rappresentarlo è un grandissimo orgoglio, è qualcosa che mi responsabilizza ancora di più. Lui vive in ognuno di noi, ogni giorno - ha detto Pisacane, che in un Cagliari-Fiorentina dedicò ad Astori il suo gol- Davide era un ragazzo che ti accoglieva con la sua semplicità e umiltà, riusciva a trasferire in chi gli stava vicino dei valori". Per domenica contro l'Hellas da risolvere anche qualche dubbio in avanti: dopo l'infortunio di Belotti, Pisacane ha scelto o Esposito impiegato come falso nueve o Borrelli. A Verona, dopo Udine, potrebbe toccare di nuovo proprio a Borrelli, l'autore dell'unico gol rossoblù delle ultime tre giornate. E a centrocampo dovrebbe scattare di nuovo l'ora di Deiola, non utilizzato domenica contro il Bologna. (ANSA).