Hellas Verona a caccia del gol perduto: Zanetti studia nuove soluzioni in attacco

In casa Hellas Verona cambiare in attacco si può. Paolo Zanetti ci pensa seriamente in vista della delicata sfida di domenica contro il Cagliari, primo appuntamento di un ciclo intenso che porterà poi il Verona ad affrontare Como, Inter e Lecce nel giro di due settimane. Dopo cinque giornate con la coppia Giovane-Orban al centro dell’attacco, il tecnico valuta nuove soluzioni per ritrovare un gol che manca da 357 minuti.

Nonostante la fiducia nei due titolari - apprezzati per sacrificio e lavoro difensivo - i numeri dicono che l’Hellas fatica tremendamente a concretizzare. L’ultimo centro risale al rigore di Orban contro la Juventus. Per questo, Zanetti sta pensando di rilanciare Amin Sarr e Daniel Mosquera, protagonisti nello scorso campionato con nove reti complessive e apparsi in crescita nell’ultima gara di Pisa. Il loro ingresso, a gara in corso, aveva dato vivacità e pressione offensiva, pur senza riuscire a trovare la via del gol.

Sarr, ristabilito dopo un infortunio estivo, e Mosquera, rientrato da un lungo stop, rappresentano ora due opzioni concrete per un cambio dal primo minuto. Un’eventuale “staffetta” con Orban e Giovane non sarebbe una bocciatura, ma una rotazione utile per gestire il calendario fitto e sfruttare tutte le risorse offensive a disposizione. A scriverlo è il Corriere di Verona.