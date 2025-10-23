Cagliari, Pisacane: "Non voglio rivedere mai più gli ultimi 10-15 minuti fatti col Bologna"

Fabio Pisacane non ha ancora digerito la sconfitta con il Bologna, ma la testa è già rivolta alla sfida di domenica prossima contro il Verona al Bentegodi. "Ho rivisto il video della gara - ha ammesso a margine dei premi Ussi Sardegna a Golfo Aranci, come riportato dal Corriere dello Sport -. Gli ultimi 10-15 minuti non ci rappresentano. Non voglio rivederli mai più".

Una presa di posizione netta, che dimostra la determinazione del tecnico rossoblù nel voler correggere errori e limiti del gruppo. La giornata ha avuto anche un momento di orgoglio: a Pisacane è stato assegnato il premio “Davide Astori”, in memoria del difensore scomparso nel 2018. "Ringrazio la famiglia Astori. È un premio che mi riempie di orgoglio e mi aiuterà nei momenti difficili. Davide era un esempio di semplicità e correttezza, il calcio avrebbe bisogno di tanti come lui".

Sulla sfida di Verona, Pisacane evita paragoni con la scorsa stagione: "L’anno scorso il Bentegodi sancì la salvezza, ma ora è un’altra storia. Non voglio sminuire quanto fatto dal Cagliari, ma ogni stagione va affrontata a sé". Infine spazio ai riconoscimenti di squadra: il Cagliari ha ritirato il premio Fair Play, per aver messo a disposizione il campo di allenamento alla Fiorentina in occasione del rinvio della giornata per la scomparsa di Papa Francesco, così come la Torres con il Carpi.