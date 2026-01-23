Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "La Fiorentina è costruita per i piani alti della classifica"

Terminato l'allenamento mattutino al CRAI Sport Center di Assemini, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha tenuto, nella sala stampa del centro sportivo, la consueta conferenza stampa di presentazione del match che i suoi uomini disputeranno domani contro la Fiorentina.

Mister, in settimana sono arrivati Dossena e Sulemana...

"Hanno portato entusiasmo. Era importante portare giocatori che non hanno bisogno di tempo per inserirsi. Hanno alzato il livello degli allenamenti, sono due calciatori importanti. Siamo in fiducia, sarà una partita importante".

Come si affronta la Fiorentina?

"Quando vinci vuol dire che le cose funzionano, l’idea è quella di non muovere nulla. Ogni partita è una storia a sé. Oggi è uno scontro diretto, ma è una squadra costruita non per la salvezza. Ha un organico importante, oggi rimpiazza alcuni giocatori con altri forti. Ha uno stato emotivo particolare, in questo momento è in fiducia anche se perdere il Presidente li ha segnati".

Si aspettava una vittoria contro la Juventus?

"Penso sempre al collettivo, non al singolo. Dopo Genova la squadra era conscia della battuta d’arresto. Come non dovevamo deprimerci prima, mi auguro che ora la squadra non si esalti. Conosciamo l’obiettivo, contro la Juventus le statistiche sono contro di noi. Conosciamo il nostro percorso. La squadra ha sempre cercato di mettere in pratica il piano gara disposto in settimana. Non bisogna portare i complimenti a casa, ma punti. La squadra contro la Juventus ha applicato una strategia diversa".

Come valuta la sua squadra nel corso degli scontri diretti?

"Ne abbiamo perso uno, ma ognuno ha la sua visione anche se spesso non la condivido. Nell’ultima settimana in alcuni scontri diretti c’era più paura di perdere che vincere. Sassuolo? Per la campagna acquisti che ha fatto non la vedo tra quelle che si devono salvarsi. Dobbiamo trovare il giusto compromesso".

Come pensa sarà la sfida contro Vanoli?

"Sarà motivo di orgoglio, è un allenatore che ha più esperienza. Ha lavorato con Conte, ha esperienza internazionale: sfidare lui equivale a sfidare tutti gli altri. In ogni partita mi rendo conto dove sono, le difficoltà che affronto".

Pensa di riutilizzare Gaetano come play?

"Gaetano ha caratteristiche che il play deve avere. Ha personalità, è un ragazzo che si vede in quel ruolo, ne abbiamo parlato spesso. Già anni fa era stato visto in quella posizione, ma non voglio che ciò passi per una genialata mia: se avesse fatto male, sarebbe comunque stato necessario vederlo in altre partite in quella posizione".

Mister, facciamo il punto anche sul mercato...

"Il mercato è un momento dove alcuni calciatori, soprattutto quelli impiegati meno, possono avere pensieri che li possono turbare. So di avere un gruppo sano di professionisti. Tutti quelli che partiranno a Firenze sono calciatori che fanno parte del progetto. Sicuramente ci sono delle chiacchierate sull’attacco, ma sono temi che riguardano il mio direttore. Ci sono possibilità, il mercato è dinamico. Dossena e Sulemana sono due voluti fortemente, ringrazio la società per avermi accontentato. Siamo vigili, nel caso dovesse uscire qualcuno metteremo altri dentro. Prati? Parte per Firenze, è un calciatore del Cagliari: poi può succedere di tutto".

Come ha vissuto l'allerta meteo di questi giorni?

"In questa tragedia, in cui ho visto pezzi di questa terra sparire, sono convinto però che si rimetterà tutto a posto. Nessuno pensava a una cosa simile, ma sono situazioni che ci rendono più forti. È un pugno allo stomaco ogni volta che succede qualcosa a questa terra. Allenamenti? Alcuni dovevano recuperare, ma con altri abbiamo fatto lavoro più sulla forza e meno sul campo".

Cosa pensa del ritardo sulla vendita dei biglietti del settore ospiti? Oltre ai lungodegenti, ci saranno altre assenze?

"Per i tifosi siamo arrivati a un punto in cui bisogna rivedere certe cose. Soprattutto per noi, per organizzarsi, diventa dura. Siamo felici chi, in giro per l’Italia, ci fa sentire il suo sostegno. Oltre Folorunsho, Belotti, Felici e Deiola, si aggiunge anche Di Pardo tra gli infortunati per un sovraccarico al polpaccio. Non ci saranno anche Liteta e Pintus, saranno impiegati in Under 20".

