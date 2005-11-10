Pisacane: "Costruire qualcosa a Cagliari resta dentro tutta la vita. Appartenenza imprescindibile"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'ottimo inizio di stagione: "Per me è imprescindibile l'appartenenza, quando senti davvero di rappresentare qualcosa hai una ragione in più per sacrificarti ed assumerti delle responsabilità".

Cosa la colpisce della sua squadra?

"Quello che mi soddisfa di più è vedere la squadra aiutarsi nei momenti di difficoltà, perché una squadra rivela il proprio carattere quando la partita diventa complicata. Conosco tante dinamiche, so cosa pensa chi ama questa squadra, chi viene allo stadio, ma lo devono scoprire anche i ragazzi. Se riesci a costruire qualcosa a Cagliari ti resta dentro tutta la vita. Il mio stato d'animo è cambiato e al gruppo arriva ciò che esce dal mio stato emozionale. Devo essere lucido quando dentro sento il fuoco".