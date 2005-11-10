Il Cagliari vince pure in amichevole: Nzola pareggia il vantaggio del Rayo, poi il successo ai rigori

Il Cagliari conferma il suo periodo di grande forma vincendo anche l'amichevole andata in scena oggi a Madrid contro il Rayo Vallecano. Dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, la formazione di Fabio Pisacane ha avuto la meglio ai calci di rigore, che gli hanno permesso di far suo il 'trofeo Vallecas' che si assegnava al termine del match.

La partita

Il primo tempo è quasi un monologo della formazione spagnola, con il Cagliari sotto al 24' dopo il gol di Alvaro e salvato in più occasioni da un super Radunovic che ha evitato un passivo ben più pesante per Pisacane e i suoi. La ripresa non si discosta molto da quanto visto nei primi 45 minuti ma quando la partita sembrava incanalarsi verso il successo del Rayo, il tap in vincente di Nzola su suggerimento di Sugamele ha riportato tutto in equilibrio.

Ze Pedro decisivo ai rigori

Terminati i novanta minuti regolamentari, sono serviti dodici calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Il tiro fallito da Isi al quarto rigore del Rayo aveva illuso il Cagliari, che poi ha pareggiato gli errori con Gagliardini. Alla fine ci ha pensato Ze Pedro, dopo che poco prima aveva sbagliato Pelayo, per assegnare ai rossoblù la vittoria.