Pisacane confida: "Se riesci a costruire qualcosa a Cagliari, ti rimane dentro tutta la vita"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel corso degli ultimi giorni di sosta nazionali prima di riprendere il cammino in campionato e ripartire contro la Juventus: "Essere stato difensore mi dà la possibilità di cogliere alcuni dettagli. Naturalmente la fase difensiva riguarda tutti, da come attacchi, dalle distanze che mantieni, dalla reazione alla perdita del pallone... su Alessandro Romano mi sono basato sulla sua intelligenza calcistica. Mi piace pensare a cosa possa imparare il giocatore, non solo soffermarmi su quello che ha fatto. Naturalmente deve esserci dispomoiblità nei ragazzi, si deve trasformare l'intuizione in qualcosa che funziona".

Il senso di appartenenza

"L'appartenenza è imprescindibile. Quando senti di rappresentare qualcosa, hai una ragione in più per sacrificarti e assumerti delle responsabilità. Quella ragione qui è molto forte. Poi ovvio che serva organizzazione, ma il sentimento si deve tradurre in comportamenti utili sul campo".

Cosa lo rende più orgoglioso come allenatore

"Quello che mi soddisfa di più è vedere la squadra aiutarsi nei momenti di difficoltà. Penso che una squadra riveli il proprio carattere quando la partita diventa più complicata. Insisto di più sulla gestione del palleggio e la capacità di amministrare i vari momenti della partita: quando accelerare e quando risalire tutti insieme con pazienza".

Cambiato lo status di allenatore

"Conosco tante dinamiche: so cosa pensa chi ama questa squadra, chi la segue da lontano, chi viene allo stadio e chi aspetta una settimana quella partita. Poi ovviamente i ragazzi lo devono scoprire. Se riesci a costruire qualcosa a Cagliari, ti rimane dentro tutta la vita. Normale che serva alimentarlo tutti i giorni, con il rispetto, l'esempio, l'impegno e i comportamenti. Il mio stato d'animo è cambiato: arriva a tutto il gruppo quello che sento a livello emozionale. Devo essere lucido per trasmetterlo".