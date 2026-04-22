Cagliari, seduta verso l'Atalanta: lavoro personalizzato per due giocatori
Cagliari in campo in preparazione della sfida contro l'Atalanta, posticipo della 34^ giornata di Serie A. Alla seduta agli ordini di mister Pisacane ha presto parte quasi l'intero gruppo, con soli due giocatori a svolgere lavoro personalizzato. Questo il report dei sardi:
"Squadra al lavoro al CRAI Sport Center, prosegue la preparazione al match dell’Unipol Domus contro l’Atalanta, posticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 27 aprile. La seduta di allenamento odierna è iniziata con dei lavori di attivazione in palestra, poi il trasferimento in campo: esercitazioni tecniche e dedicate al possesso con finalizzazione. Lavori personalizzati per Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti. Domani, giovedì 23, nuovo allenamento al mattino".
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