Cagliari, tra volti nuovi e la stellina Kiliçsoy, ci si proietta verso la Roma

A meno uno dalla gara contro la Roma, il Cagliari di mister Pisacane impara a conoscere i nuovi arrivi ed ad "abituarsi" alle assenze che, fino a poco prima della chiusura del mercato, erano presenze costanti. La linea verde tracciata dal DS Angelozzi, però, lascia ben sperare soprattutto per il futuro. La rosa rossoblù infatti pullula di giovani che potranno diventare carte importanti della società.

In volo verso Roma

Ma l'obiettivo principale ora è racimolare punti contro la compagine di Gasperini. Giocare all'Olimpico non è mai facile. Se poi ci si mette anche la carta del riscatto da parte di Mancini e soci (che nella gara d'andata, alla Unipol Domus, sono usciti sconfitti per 1-0), la difficoltà raddoppia.

Fare una bella partita, con la giusta concentrazione, sarà fondamentale. Il tecnico sa che anche le partite contro le big sono a portata della sua squadra, ma solo se in campo si entra con la giusta testa e il giusto atteggiamento. Compiere il "miracolo" potrebbe essere un qualcosa di reale, tutto sta nell'approccio.

Le carte vincenti

Tra le carte vincenti che Pisacane potrà giocarsi, c'è sicuramente quella di Kiliçsoy. Il turco si sta dimostrando determinante per la riuscita dei successi del Cagliari, sfornando non solo ottime prestazioni, ma anche gol di pregiata fattura. L'ultimo, in semirovesciata, ha lasciato tutto lo stadio con la luce negli occhi. È forse la stellina trascinatrice dei sardi e ora, su di lui, le aspettative sono sempre altissime. Chissà che pure contro la Roma non regali un'altra gioia ai suoi compagni ed ai suoi tifosi.