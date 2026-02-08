Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, Pellegrino: "Veniamo da due sconfitte dure, ma vogliamo reagire"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15Serie A
Tommaso Rocca

Pochi minuti al fischio d'inizio del derby emiliano tra Bologna e Parma. Queste le parole di Mateo Pellegrino nel pre gara ai microfoni di DAZN:

Mateo, le sensazioni di un derby oggi. Come vi siete preparati?
“Abbiamo lavorato bene nella settimana, si sa che non veniamo da due belle partite. Due sconfitte dure, ma vogliamo reagire. Oggi è una grande opportunità contro una grande squadra, il Bologna, vogliamo fare bene per portare a casa il risultato”.

Sfida nella sfida con Santiago Castro, insieme al Velez ed entrambi argentini:
“Ci conosciamo sin da piccoli, è bello vederci qua insieme. Sono contento per lui e il suo percorso , ma anche per il mio. Belle sensazioni”

