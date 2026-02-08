Bologna, Pobega: "Pensiamo di partita in partita, ci serve il nostro pubblico"
Il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby emiliano contro il Bologna. Queste le sue parole:
Siamo a febbraio, mancano ancora tante partite per la fine del campionato. Cercate ancora l’Europa?
“Penso che il nostro obbiettivo deve essere pensare alla partita di oggi e poi di partita in partita. Ci serve l’entusiasmo del pubblico e dentro di noi più che mai”.
