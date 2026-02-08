Inter, con il Sassuolo si parlerà anche di Muharemovic. E l'operazione può far ricca la Juve

Il match di oggi contro il Sassuolo non sarà soltanto un banco di prova importante sul campo per l’Inter, ma anche un’occasione utile per osservare con particolare attenzione Tarik Muharemovic. Il difensore centrale è un profilo che piace molto alla dirigenza e allo staff tecnico nerazzurro, tanto da essere considerato uno dei nomi in cima alla lista in vista della rivoluzione difensiva che dovrebbe prendere forma nella prossima estate, come riportato oggi da Tuttosport.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano, i rapporti tra Inter e Sassuolo sono da tempo improntati alla massima collaborazione, un aspetto che potrebbe facilitare eventuali discorsi di mercato. In viale della Liberazione, inoltre, si è consapevoli del fatto che un’operazione per Muharemovic andrebbe ad arricchire anche la Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio non secondario, ma che l’Inter sarebbe pronta ad accettare pur di assicurarsi un difensore ritenuto ideale per il progetto tecnico del futuro.