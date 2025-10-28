Live TMW Lecce, Gaspar: "Camarda? Poteva capitare a chiunque. Gli staremo vicini"

Kialonda Gaspar arriva ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" per commentare quanto accaduto fra Lecce e Napoli.

Si poteva fare qualcosa di più?

"Si può sempre fare di più, negli atteggiamenti. Peccato, oggi potevamo portare a casa dei punti. Il mister dà il suo meglio per la squadra e noi cerchiamo di apprendere".

Camarda?

"Oggi è successo a lui, domani può succedere a un altro. Questo è il calcio. Questa cosa lo farà crescere come calciatore. Noi come compagni dobbiamo dargli una mano e stargli vicino. Se vinciamo lo dobbiamo fare da squadra, se perdiamo dobbiamo farlo da squadra allo stesso modo".

Grande prova difensiva…

"La difesa non dipende solo da me e Tiago Gabriel. Dobbiamo provare a migliorare sempre. Abbiamo subito gol su palla inattiva, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti".

Ora arriva la Fiorentina

Tutte le partite sono importanti, per noi non esistono partite facili. Ripartiamo da quanto di buono fatto col Napoli per provare a fare una bella prova e magari non prendere gol.

Sei entrato nei due episodi chiave della partita

"Dobbiamo riguardare quella palla inattiva e dobbiamo fare meglio. Mancava poco alla fine della partita, abbiamo perso due punti, ma questa è la realtà del calcio e dobbiamo affrontarla".

Ti senti leader della difesa?

"E’ una responsabilità in più, mi porta a lavorare un po’ di più per migliorare e trovare una parola in più sempre da dire alla squadra. Questa responsabilità mi fa crescere".