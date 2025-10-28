Atalanta, Brescianini nell'intervallo: "Mentalità giusta, ora bravi a trovare gli spazi"

Il centrocampista dell'Atalanta Marco Brescianini ha parlato ai microfoni di DAZN, nell'intervallo del match contro il Milan.

Tutta l'Atalanta ha mostrato la giusta intensità.

"Abbiamo la mentalità giusta, adesso dobbiamo rientrare in campo con la stessa calma e lucidità. Loro vogliono che facciamo le imbucate per colpirci, noi dobbiamo essere bravi a trovare gli spazi giusti".