Napoli, Conte sugli arbitri: "Non è giusto venire qui a lamentarmi, ma non siamo scemi"

"Non è giusto venire qui a lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte degli altri. Rimaniamo fiduciosi, sperando che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo sul Lecce, che proietta gli azzurri soli in vetta alla Serie A.

Le palle inattive?

"Ci teniamo quello che è arrivato. Siamo anche riusciti a mantenere la porta inviolata, non succedeva da tanto. Ci sono momenti in cui bisogna saper soffrire di squadra. Non dimentichiamo cosa stiamo facendo e in che condizioni lo stiamo facendo".

Lucca? Si aspettava qualcosa di diverso?

"Ha fatto la sua partita. Fa parte di quei ragazzi che arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia. Dobbiamo avere pazienza. Oggi Lang ha giocato la prima da titolare. Elmas è un ragazzo di valore, può coprire diversi ruoli. Poi voglio fare un applauso a Gilmour. Oggi il dottore mi ha detto che non stava bene. Non ci fosse stato lui, visto che non c'è Lobotka, avrei dovuto inventare qualcosa".