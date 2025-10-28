Ecco perché il Napoli ha speso 22 milioni: (quasi) nessuno para i rigori come Milinkovic

Vanja Milinkovic-Savic è stato un grandissimo protagonista, nel successo ottenuto dal Napoli in casa del Lecce con il risultato di 1-0. Prima del gol di Anguissa, infatti, è arrivato il rigore annullato a Francesco Camarda. Il portiere serbo, evidenzia Opta, ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A. Inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei.

Numeri che certificano lo status di para-rigori dell’estremo difensore ex Torino. Nulla di nuovo: l’anno scorso, Vanja è stato il migliore del campionato di Serie A nel fondamentale, con ben quattro penalty annullati agli avversari. Numeri pazzeschi, se si considera che nei dieci anni precedenti, nel massimo campionato italiano, ci era riuscito solo un fenomeno come Gigio Donnarumma.

Un buon promemoria, ove ne servisse qualcuno, del perché in estate il Napoli abbia deciso di aprire il portafogli, sborsando quasi 22 milioni di euro per convincere Cairo a cedere quello che oggi è molto più di un secondo. Con Meret ai box - un mese di stop circa per la frattura al piede - avere una certezza come Milinkovic è un’arma non da poco, nelle mani di Antonio Conte.