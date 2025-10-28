Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan subito in gol, poi monologo Atalanta e assolo Lookman: 1-1 a fine primo tempo

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:33Serie A
Dimitri Conti

Terminato il primo tempo tra Atalanta e Milan, punteggio parziale di 1-1 alla New Balance Arena di Bergamo. Il racconto del primo tempo.

Serata dal sapore di grande sfida alla New Balance Arena, con il ct Gattuso presente sugli spalti. Il punteggio si modifica già dopo 4 minuti, quando è un insospettabile come Ricci a portare avanti il Milan, segnando il suo primo gol in rossonero anche grazie a una deviazione di Ederson che mette fuori gioco Carnesecchi. I padroni di casa non si scoraggiano, nonostante lo svantaggio immediato, e premono sul gas per reagire subito. Dopo venti minuti però perdono il capitano De Roon, costretto a far posto a Brescianini per un fastidio al gluteo. A metà primo tempo il Diavolo ringrazia il giovane Ahanor per l'imprecisione a tu per tu con Maignan. La pressione atalantina porta però i suoi frutti a fine primo tempo e porta alla prima gioia stagionale firmata Lookman, che ritrova la rete dopo 5 mesi e fa la sua 100esima da pro. Il nigeriano, dopo un'altra estate difficile, torna protagonista segnando con un mancino potente l'1-1 con cui si conclude anche la frazione inaugurale del match a Bergamo.

