TMW Juventus, Vlahovic dovrà decidere se operarsi: tempi lunghi per il rientro in campo

Peggio di così, era difficile. Dusan Vlahovic aveva capito sin da subito di essersi fatto male, e gli esami svolti oggi al J|Medical hanno confermato quelle lesioni: il comunicato stampa diramato dalla Juventus parla di “lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra” e fa riferimento alla necessità di altri consulti medici per capire la terapia appropriata.

La prima domanda a cui servirà una risposta è proprio questa: Vlahovic dovrà scegliere se operarsi o seguire una terapia conservativa. Dipenderà dai consigli dei professionisti, e anche dalle sue valutazioni. Per fare esempi recenti, in casa Napoli due giocatori che hanno subito un infortunio molto simile a quello del serbo - De Bruyne e Anguissa - hanno scelto due strade opposte. Ogni caso è diverso dall’altro.

A seconda della scelta, ovviamente, cambieranno anche i tempi e le modalità di recupero. In entrambe le ipotesi, comunque, non si parla di una breve assenza: prima di rivedere Vlahovic in campo potrebbero passare 3-4 mesi. Se non si può parlare di stagione finita, poco ci manca.