Roma, terzo big match perso senza gol: Gasperini ha bisogno di un centravanti

Da prima a quarta, in una Serie A che non aspetta nessuno, è un attimo. Ne sa qualcosa la Roma, che ha ceduto il passo al Napoli ma si è vista superata anche dal Milan e agganciata dall’Inter. Tutto temporaneo, il ko con i campioni d’Italia non toglie nulla all’ottimo avvio dei giallorossi di Gian Piero Gasperini. Il terzo big match perso su tre, però, racconta qualcosa, nelle dinamiche, più che nel risultato.

Napoli dopo Inter e Milan: non è un caso che la Roma sia inciampata proprio con le grandi del campionato, aspettando il match con la Juventus in programma il 20 dicembre. La maledizione del corto muso, visto che in tutti e tre i casi il finale è stato di 1-0. Un risultato che, oltre al cinismo necessario per vincere questo tipo di partite, che alla Roma manca e forse è anche fisiologico, mette a nudo un’altra cosa che difetta ai capitolini: i gol. La banda Gasperini non ne ha segnato nemmeno uno con le squadre che la precedono o affiancano in classifica, e in generale ha oggi il nono attacco della Serie A. Troppo poco.

Sulle dinamiche offensive della Roma pesano sicuramente le incertezze fisiche dei suoi giocatori: Ferguson e Dovbyk hanno avuto entrambi i loro problemi, Dybala va come sempre a corrente alternata. Dopo aver rinunciato dall’inizio al centravanti “vero” con le milanesi - con il Milan aveva solo l’ucraino, con l’Inter entrambi -, al cospetto del Napoli il Gasp ha schierato Ferguson. Risultato: un primo tempo desolante, meglio il subentrato Baldanzi, adattato a un ruolo non suo ma interpretato con buon piglio. I goleador degli altri, invece, ingranano: Lautaro si è preso la testa della classifica marcatori, Leao è la grande allegrata stagionale. Prima della partita, il direttore sportivo Frederic Massara aveva parlato così del mercato: "Se ci saranno opportunità per migliorare questo organico che è già molto forte saremo pronti a coglierle". Ecco, i risultati con le big magari non forniranno l’opportunità - Zirkzee, tornato a segnare, magari lo è -, ma di sicuro chiariscono quale sia la necessità: un centravanti.

