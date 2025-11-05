Capello: "Delusione Inter: si è addormentata contro una squadra troppo inferiore"

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato della vittoria per 2-1 dell'Inter sul Kairat Almaty e del convincente successo dell'Atalanta per 1-0 in casa dell'Olympique Marsiglia: "L'Inter ha avuto molte occasioni all'inizio, sbagliate tutte. Poi ha giocato da Inter, si è addormentata, ha lasciato passare il tempo senza grinta. Per me doveva fare un'altra partita, con più qualità e più velocità, per me è stata un po' una delusione perché la differenza fra le due squadre era troppo evidente".

Il successo dell'Atalanta?

"Per me la delusione è stato il Marsiglia, pensavamo che giocare lì fosse impossibile e invece l'Atalanta ha dominato".