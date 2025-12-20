Florenzi: "La Roma arriva bene lì davanti, ma poi manca qualcosa". E Capello è d'accordo

"La Roma ha giocato e la Juve ha avuto le occasioni, nel primo tempo. Ci ricordiamo poi il gol di Baldanzi e poi le parate di Svilar, nonostante la mole di gioco espressa. Parliamo di peso specifico". Così l'ex giallorosso Alessandro Florenzi, dagli studi di Sky Sport, commentando Juventus-Roma 2-1, anticipo della 16^ giornata di Serie A. "La Roma arriva bene lì davanti ma poi manca qualcosa - ha continuato Florenzi -, se non c'è il guizzo di un campione si fa fatica a fare male".

Arriva anche il commento di Fabio Capello: “Nel primo tempo, la Juve non aveva giocato meglio della Roma, che aveva fatto anche bene e qui l’allenatore qualche dubbio me lo lascia sulle scelte. Svilar è stato comunque molto bravo in 3-4 occasioni a uscire bene contro gli avversari. La prima formazione della Roma mi lascia dei dubbi. Ha dominato la partita nel primo tempo, giocando meglio della Juve, ma senza centravanti qualcosa lascia per strada. La Roma arrivava sull'esterno nel primo tempo, ma non poteva crossa non avendo nessuno in avanti pericoloso sui colpi di testa".