Sassuolo, Carnevali: "Sin dall'estate immaginavamo una stagione ottima"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Facile parlare oggi vedendo la posizione di classifica, ma già da quest’estate avevamo capito di essere molto competitivi grazie all’inserimento di giocatori di qualità e con la mentalità giusta. Avevamo ottime aspettative, il campo ci ha dato ragione e dunque siamo molto felici. La società ha mantenuto anche l’ossatura della passata stagione, la costruzione della rosa si è basata su garanzie ben precise e sulla consapevolezza che la A sia molto complicata. Ogni componente ha fatto in pieno la propria parte, c’è voglia di migliorare ancora. Grosso? E’ una persona che fa la differenza, prima ancora che con l’allenatore. Ha instaurato un rapporto ottimo col gruppo, è capace di trasmettere motivazioni e questo incide tanto. Secondo me sta crescendo di giorno in giorno e ha tutte le possibilità per ambire a un grande club. Olimpico vuoto? Il calcio senza pubblico non è nulla. Andrebbero coinvolte sempre le famiglie, è una sconfitta per tutto il sistema calcio”. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Patric, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Volpato, MAtic, Romagna, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe