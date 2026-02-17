CDK e Raspadori fuori nel peggior momento possibile: stasera all'Atalanta è mancato il guizzo

Una gara giocata alla pari, ma persa 2-0 per l'Atalanta, che già dal sorteggio sapeva di aver pescato un avversario tostissimo, che tale si è rivelato. Tralasciando per un attimo la folle partenza che ha permesso al Borussia Dortmund di andare subito in vantaggio coi due protagonisti più attesi, la Dea di Palladino non ha certo fatto una brutta figura a Dortmund, cedendo ancora su una giocata singola ma concedendo poco nella ripresa e rimanendo in partita fino alla fine.

Ma senza tirare, è difficile segnare a calcio e proprio l'assenza di guizzi nella metàcampo avversario è stata forse la "colpa" più grande per la squadra di Palladino, che ha pagato a carissimo prezzo le assenze nel primo momento da dentro-fuori della stagione: Palladino si è affidato a Zalewski e Pasalic, ma avendo De Ketelaere e Raspadori (entrambi infortunati, ndr), dal 1' o a gara in corso, il tasso di pericolosità della Dea sarebbe cambiato in modo drastico.

E considerando che anche al ritorno i due non potranno essere utili alla causa, il mister di Mugnano di Napoli dovrà forzatamente pensare a qualcosa di diverso per scardinare l'arcigna difesa giallonera, che nel 2026 ha concesso gol in sole tre occasioni. E ha comunque vinto la partita.