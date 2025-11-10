TMW Toure regala la prima vittoria al Pisa. Corrado conferma: "Ha tanti estimatori sul mercato"

"Sapevamo che Gilardino aveva fatto un lavoro straordinario al Genoa, sapevano che poteva fare un bel lavoro da noi. Quando lo abbiamo contattato lui ha condiviso la nostra strategia, i programmai di lavoro e ci siamo trovati immediatamente d'accordo. Ci ha stupito positivamente, si è inserito immediatamente, ha credibilità con i calciatori, è un ragazzo che parla poco ma lavora tanto, molto competente e con un ottimo staff. Devo dire che la società gli ha fatto trovare una squadra forte, con 22 giocatori…". Parla così Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, l'evento riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2024/2025 in corso di svolgimento questa sera presso l'Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo (qui le dichiarazioni integrali).

Cuadrado al Pisa, un nome che fino a qualche mese fa era impensabile associare. "Direi anche Albiol, ci hanno portato quell'esperienza che volevamo per "accudire" i giovani. Hanno portato dedizione al lavoro, entusiasmo, nonostante abbiano già vinto di tutto in carriera. Hanno portato entusiasmo all'ambiente. La maglia di Cuadrado è richiesta da tutti, e tutti lo aspettano fuori dallo stadio. Ci fa piacere di aver portato questo entusiasmo anche extra campo".

Toure vi ha regalato la prima vittoria in Serie A: già alcune società lo starebbero tenendo d'occhio. "Già due anni fa a gennaio lo avevamo fermato perché aveva avuto parecchie richieste, in Italia e all'estero. Lui ha sempre dimostrato di amare il progetto del Pisa e quando gli abbiamo detto che lo avremmo accontentato lui ci ha detto "No, voglio arrivare in alto con il Pisa". Per cui è continuato il progetto e siamo venuti insieme in A. Chiaro che lui ha tanti estimatori, è un ragazzo serio, ha una fisicità e capacità atletiche incredibili. Ed è migliorato tecnicamente negli ultimi anni".