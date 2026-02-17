Champions, il peso della vittoria all'andata: 8 squadre su 10 poi si qualificano
Il successo esterno nell’andata dei playoff pesa, e non poco. Come evidenziato da Opta, dalla stagione 2021/22, ovvero da quando è stata abolita la regola del gol in trasferta, l’80% delle squadre che hanno vinto la gara d’andata in una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League ha poi conquistato la qualificazione (41 su 51).
Il dato diventa ancora più netto quando la vittoria arriva fuori casa: in quel caso la percentuale sale addirittura al 92% (23 qualificazioni su 25).
