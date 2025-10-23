La prima pagina di QS è sul ko della Juventus a Madrid: "Il cuore non basta"
La buona prestazione non è sufficiente per permettere alla Juventus di uscire con qualche punto dal Bernabeu nella terza giornata della League Phase di Champions League. I bianconeri perdono 1-0 contro il Real Madrid (decide una rete di Bellingham arrivata nel secondo tempo) e restano fermi a 2 punti in classifica, con il 25esimo posto che al momento tiene la squadra di Tudor fuori dalla zona Play off: "Juve, il cuore non basta - titola oggi QS nella sua prima pagina -. Champions, 1-0 Real ma la Signora c'è: rimpianti Tudor".
Di spalla si parla invece dell'Atalanta, l'altra italiana impegna ieri sera in Champions League. I nerazzurri non riescono ad andare oltre lo 0-0 in casa contro lo Slavia Praga: "Dea sprecona: ancora un pari. Solo un punto con lo Slavia", il titolo proposto dal quotidiano sportivo.
Nel taglio basso spicca anche un box dedicato al lavori di Cristian Chivu e al momento dell'Inter, reduce da sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League e attesa sabato dal big match del Maradona contro il Napoli: "Chivu chiede, il gruppo ascolta. E l'Inter vola - si legge -. Nerazzurri lanciatissimi, trionfa lo spogliatoio. Già 60 milioni (almeno) di ricavi in Europa".
