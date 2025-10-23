Atalanta, solo 0-0 contro lo Slavia Praga. Il Corriere di Bergamo: "Occasione sprecata"

Nella prima pagina lanciata oggi in edicola dall'edizione di Bergamo del Corriere della Sera si parla ovviamente dell'Atalanta, reduce dal secondo 0-0 di fila collezionato tra campionato e Champions League. Dopo il pari a reti bianche contro la Lazio, infatti, la squadra di Juric replica lo stesso risultato anche in Europa con lo Slavia Praga: "Atalanta: 0-0 pieno di errori. Un'occasione sprecata. Champions, ostico Slavia Praga", si legge nel titolo di apertura del quotidiano generalista.

L'analisi dell'allenatore dei bergamaschi Ivan Juric al termine della partita risulta comunque molto positiva nonostante la mancata vittoria: "Ci sono state molte situazioni dove l'Atalanta poteva fare gol. Ora c'è poco tempo per allenarsi: bisogna essere fiduciosi, anche perché abbiamo creato tante occasioni tra Lazio e oggi. Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari. Non si può pensare di dominare ogni singolo match. Loro hanno avuto un modo di giocare che puntava a cercare la punta con le palle alte. La squadra quando aveva la possibilità di fare bene attaccando lo spazio lo ha fatto, tra De Ketelaere, Lookman e Krstovic".