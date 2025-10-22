Champions, tutti i risultati: le big passeggiano, Maresca ride. De Zerbi "tradito" da Emerson
Conferme, sorprese e tanti gol nelle ultime sfide del terzo turno della fase campionato di Champions League disputate stasera. Serata amara per le italiane, anche se la Juventus, sconfitta di misura a Madrid, può recriminare per le tante occasioni sprecate. L'Atalanta invece non va oltre lo 0-0 casalingo contro il non irresistibile Slavia Praga.
Nelle altre sfide, Bayern e Chelsea travolgono Bruges e Ajax, così come il Liverpool, che rifila una cinquina in trasferta all'Eintracht e si rialza dopo quattro sconfitte consecutive. Beffa per il Marsiglia di De Zerbi: l'espulsione di Emerson nel primo tempo costa cara, lo Sporting rimonta e vince 2-1. Pari a reti bianche anche tra Monaco e Tottenham.
Atalanta - Slavia Praga 0-0
Bayern - Club Brugge 4-0: 5' Karl, 14' Kane, 34' Diaz, 79' Jackson
Chelsea - Ajax 5-1: 18' Guiu, 27' Caicedo, 33' rig. Weghorst (A), 45' rig. Fernandez, 45'+6 rig. Estevao, 48' George
Eintracht Francoforte - Liverpool 1-5: 26' Kristensen (E), 35' Ekitike, 39' van Dijk, 44' Konate, 66' Gakpo, 70' Szoboszlai
Monaco - Tottenham 0-0
Real Madrid - Juventus 1-0: 58' Bellingham
Sporting - Marsiglia 2-1: 14' Paixao, 69' Catamo (S), 86' Alisson Santos (S)
Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)
Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)
