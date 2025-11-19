Che farà Chiesa a gennaio? Inacio Pià lo consiglia: "A Napoli può ritrovare il sorriso"

Cosa farà Federico Chiesa a gennaio? In molti si pongono questa domanda su un giocatore che al Liverpool, nonostante dei buoni segnali lanciati in questo inizio di stagione, continua a giocare con il contagocce.

E la domanda assume una rilevante importanza non solo per il futuro del giocatore, che è finito fuori dai radar dopo essere salito sul tetto d'Europa con la Nazionale nel 2021, ma proprio per gli azzurri, cui l'apporto di un giocatore come lui potrebbe fare gran comodo, sempre che ritrovi fiducia e miglior forma.

L'ex attaccante Inacio Pià nel corso dell'intervista rilasciata a Napolimagazine.com ha parlato anche di lui nell'affrontare i temi caldi legati al Napoli di Antonio Conte. Fra i nomi per il mercato invernale degli azzurri infatti c'è anche quello di Chiesa: "Vedrei bene Chiesa nel Napoli" - spiega Pià - "conosce il calcio italiano. Napoli può essere la piazza giusta per lui per fargli ritrovare il sorriso. Mi auguro che possa tornare anche in Nazionale". A proposito del mercato azzurro, l'ex attaccante è più freddo sui nomi di Norton-Cuffy e Idrissa Tourè: "Su questi due nomi non sono convintissimo", le sue parole.

In questo primo scorcio di stagione Chiesa ha collezionato 12 presenze con i Reds, con 2 gol e 3 assist. Di queste 12 partite però solamente in due casi è partito da titolare, entrambi in Carabao Cup.