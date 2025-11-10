Mistero Chiesa: "Assenza da Coverciano sua scelta". Terzo forfeit di fila, ieri in campo

Ancora una volta Federico Chiesa non rientra nella lista dei convocati del commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso. Stando alle parole del CT, l'attaccante del Liverpool che non fa più parte del gruppo azzurro dallo scorso Europeo ancora non si sente pronto per rientrare e non dà disponibilità al CT per essere richiamato a Coverciano. "Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha. Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. Quindi è una scelta più di Chiesa? Sì, sì... E' di facile lettura".

Gattuso non s'è quindi sbilanciato sulle motivazioni che hanno portato Federico Chiesa, per la terza volta consecutiva, a declinare la convocazione della Nazionale. Il calciatore classe '97 che aveva praticamente saltato tutta la scorsa stagione quest'anno sta vivendo un'annata diversa, pur non essendo un titolare. Fino a questo momento ha collezionato 350 minuti (di cui la metà nella coppa di Lega inglese) e ha realizzato due gol e tre assist. Chiesa è subentrato anche ieri nel finale della sfida tra Manchester City e Liverpool e questo esclude che possa avere dei problemi fisici.

Un mese fa sullo stesso tema Gattuso parlò esattamente allo stesso modo: "Con Federico c'è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c'è nessun caso o segreto".

La lista dei convocati

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).