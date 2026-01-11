Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Che fenomeno Osimhen: tra Gala e Nigeria, già 63 gol da quando ha lasciato Napoli

Che fenomeno Osimhen: tra Gala e Nigeria, già 63 gol da quando ha lasciato NapoliTUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:38Serie A
Raimondo De Magistris

Victor Osimhen è stato il grande trascinatore della Nigeria che ieri ha staccato il pass per le semifinali di Coppa d'Africa battendo 2-0 l'Algeria. Contro una delle grandi favorite per la vittoria finale, il centravanti nigeriano ha prima sbloccato il match con un imperioso stacco di testa su un cross proveniente dalla trequarti e poi ha servito su un piatto d'argento ad Adams il pallone del raddoppio. "Sono molto felice per questa vittoria e per la prestazione della squadra. Abbiamo giocato molto bene. Sapevamo che era importante fare pressing per metterli in difficoltà e abbiamo sfruttato i loro errori", ha dichiarato ieri al termine del match il centravanti di Lagos che con questo gol sale a quota quattro nella classifica marcatori. Dietro solo al marocchino Brahim Diaz.
Osimhen a Marrakech ha confermato una volta di più le sue straordinarie doti di realizzatore, uno dei migliori numeri 9 al mondo dell'ultimo lustro. Un centravanti che in quattro stagioni in quel di Napoli è cresciuto in maniera esponenziale, che a suon di gol ha trascinato i partenopei alla conquista del terzo Scudetto della loro storia e poi non s'è fermato. Anzi, da quando è andato via segna anche di più...

Osimhen ha lasciato il Napoli il 4 settembre 2024 per trasferirsi al Galatasaray. Nella scorsa stagione con 26 reti in 30 partite ha determinato il dominio del Galatasaray nel campionato turco. Determinante il suo apporto anche in Coppa di Turchia, cinque gol in quattro partite per mettere in bacheca anche questo trofeo. Per convincere definitivamente il Galatasaray a mettere a segno il colpo più costoso della sua storia: 75 milioni di euro più altri 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita per riscattarlo dal Napoli.

Trentasette i gol realizzati nella 41 partite disputate nella passata stagione, quest'anno siamo a dodici gol in sedici gare. A queste vanno aggiunte le quattordici reti realizzate con la maglia della Nigeria da settembre 2024 in poi: il totale fa 63 gol solo da quando ha lasciato Napoli. Numeri da capogiro, cifre che confermano come Osimhen segni con impressionante regolarità a tutte le latitudini. Con qualsiasi maglia.

Articoli correlati
Osimhen, gol e assist con la Nigeria: "Sono felice, in semifinale giocheremo col... Osimhen, gol e assist con la Nigeria: "Sono felice, in semifinale giocheremo col Marocco"
Coppa d'Africa, le Aquile della Nigeria volano in semifinale: Osimhen e Adams piegano... Coppa d'Africa, le Aquile della Nigeria volano in semifinale: Osimhen e Adams piegano l'Algeria
Osimhen lascia il ritiro della Nigeria? Dalla Federazione smentiscono ma il caso... Osimhen lascia il ritiro della Nigeria? Dalla Federazione smentiscono ma il caso resta
Altre notizie Serie A
Atalanta-Torino, la moviola di Calvarese: "Giusto non dare rigore su Ahanor" Atalanta-Torino, la moviola di Calvarese: "Giusto non dare rigore su Ahanor"
Toirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra... TMWToirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra
Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con... Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con Pellegrino
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni... Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco... Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada
Stasera Inter-Napoli, Moriero: "I nerazzurri più forti ma la strada per lo scudetto... Stasera Inter-Napoli, Moriero: "I nerazzurri più forti ma la strada per lo scudetto è lunga"
Como-Bologna, il rosso di Cambiaghi raccontato da Van der Brempt: "Ha reagito a un... Como-Bologna, il rosso di Cambiaghi raccontato da Van der Brempt: "Ha reagito a un colpetto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.2 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
Immagine top news n.3 Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz
Immagine top news n.4 Ricordate Ghisolfi? Koné e Soulé sono opera sua (così come Dovbyk e Saud...)
Immagine top news n.5 Atalanta da Champions: così è cambiata la media punti della Dea da Juric a Palladino
Immagine top news n.6 Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.7 Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Toirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con Pellegrino
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.4 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine news Serie A n.5 Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada
Immagine news Serie A n.6 Stasera Inter-Napoli, Moriero: "I nerazzurri più forti ma la strada per lo scudetto è lunga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone Re d'Inverno, il Venezia non sbaglia un colpo, ora il Palermo: chi tiene il passo in B?
Immagine news Serie B n.2 Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto voci"
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia vince anche in 10, Adorante: "Fa vedere la squadra che siamo diventati"
Immagine news Serie B n.4 L'Entella torna a far valere la legge del "Sannazzari": ora il derby per cambiare passo in trasferta
Immagine news Serie B n.5 Anno nuovo, solita Samp: il 2026 inizia con un ko fra errori, limiti tecnici e mancanza di umiltà
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini: "Abbiamo bisogno che il mercato ci dia una mano"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)