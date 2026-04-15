Che spettacolo a Monaco! Real avanti 3-2 sul Bayern al 45': così si va ai supplementari

Si parte con una topica di Manuel Neuer, si chiude con una prodezza di Kylian Mbappé. Il primo tempo di Bayern Monaco-Real Madrid è uno spettacolo che non dà certezze su chi accederà alle semifinali di Champions League: all’intervallo, gli spagnoli sono in vantaggio per 3-2 sui padroni di casa. Considerato il 2-1 maturato all’andata al Bernabeu in favore del Bayern, finisse così si andrebbe ai supplementari. Ma è difficile pensare che una partita così elettrica possa non regalare ulteriori colpi di scena.

Il primo arriva dopo 30 secondi: Neuer rinvia malissimo una palla facile facile, Arda Guler ringrazia e insacca dalla distanza. È un colpaccio del Real - per la prima volta nella sua storia in campo in Champions senza spagnoli -, che psicologicamente annulla il gol di ritardo. Dura poco, ci pensa Lunin: il portiere ucraino del Madrid va a farfalle su corner, Pavlocic di testa non si fa pregare e firma il pareggio. È la prima volta che entrambe le squadre segnano così presto, nella coppa regina d’Europa, ma è anche solo l’inizio: c’è ancora Arda Guler nella storia della gara, protagonista di una bella conclusione all'incrocio dei pali su calcio di punizione (male Neuer).

Nel finale, ecco i due giocatori più attesi: prima Harry Kane firma il momentaneo 2-2. Poi arriva Mbappé: tra le proteste del Bayern per un fallo a inizio azione - Kompany, ammonito, salterebbe l’eventuale semifinale di andata -, il francese (15 gol finora in Champions) insacca appena prima del duplice fischio.