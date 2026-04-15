Dieci reti in trasferta in Champions League, Mbappé è nella storia: mai nessuno c'era riuscito

Con il gol del momentaneo 3-2 per il Real Madrid a Monaco di Baviera Kylian Mbappé è entrato nella storia della Champions League. Il francese infatti ha messo a segno ben 10 reti in trasferta in questa edizione. Nessuno prima di lui ci era mai riuscito come riporta Optajosé.

Oltre alla rete contro il Bayern di questa sera il classe ‘98 aveva infatti messo a segno una tripletta in casa del Kairat Almaty (0-5 il finale), un poker in casa dell’Olympiacos (3-4 il risultato finale) e poi una doppietta contro il Benfica (sconfitta per 4-2) tutte nella fase campionato della competizione. In totale invece sono 15 le reti messe a segno dal francese in 11 presenze stagionali in Champions League.

In questa stagione Mbappé sta viaggiando praticamente alla media di un gol a partita viste le 40 marcature in 39 presenze complessive con la maglia del Real Madrid.