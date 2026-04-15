Mbappé meglio di Messi: è il più giovane ad aver segnato 70 reti in Champions League
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Non solo il record di 10 reti in trasferta nella stessa edizione di Champions League. Kylian Mbappé con il gol messo a segno contro il Bayern Monaco in questa serata ha fatto segnare un altro record superando un certo Leo Messi.
Il francese classe ‘98 infatti è salito a quota 70 reti complessive nel massimo torneo continentale per club, in appena 97 presenze, diventando il giocatore più giovane della storia a raggiungere questo traguardo. Mbappé infatti ha tagliato il nastro a 27 anni e 116 giorni, meno di venti giorni prima dall’argentino che aveva ottenuto questo risultato a 27 anni e 134 giorni.
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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