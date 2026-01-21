Che tonnara in Champions! L'Atalanta passa dal terzo al tredicesimo posto in soli 18 minuti

In questa sorta di “tonnara” che è la League Phase di Champions League, ogni passo falso può costare carissimo. Lo ha sperimentato sulla propria pelle l’Atalanta, alla quale sono bastati appena 18 minuti per passare dal paradiso al purgatorio.

Ha dell’incredibile quanto accaduto alla New Balance Arena di Bergamo, dove la squadra allenata da Raffaele Palladino ha gettato al vento una partita che sembrava completamente sotto controllo. L’Athletic Club subisce l’iniziativa nerazzurra per quasi un’ora di gioco: il vantaggio arriva con Gianluca Scamacca, protagonista anche delle occasioni successive. L’attaccante va due volte a segno, ma in entrambe le circostanze il gol viene annullato per fuorigioco; a ciò si aggiunge la sfortunata conclusione di De Ketelaere, che di testa colpisce il palo.

Al duplice fischio dell’intervallo la classifica proiettava l’Atalanta addirittura al terzo posto, rendendo ancora più amaro quanto accaduto nella ripresa. Il blackout tra il 58’ e il 74’ si rivela infatti fatale: Guruzeta, Serrano e Navarro ne approfittano in 18 minuti, superando Carnesecchi in tre occasioni e ribaltando completamente l’incontro. Al termine della gara l’Atalanta scivola così in tredicesima posizione, piena zona playoff, complicando non poco il cammino verso l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. La Dea arriverà all'ultima giornata con 13 punti, gli stessi di PSG, Newcastle e Chelsea che al momento andrebbero agli ottavi grazie ad una miglior differenza reti.