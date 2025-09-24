Chi è Darren Burgess, nuovo innesto della Juventus: dalla Premier alle consulenze per NBA e NFL

In queste ore la Juventus ha annunciato l'arrivo in dirigenza di Darren Burgess come nuovo Director of Performance, figura che lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli, François Modesto, Giorgio Chiellini e col tecnico Igor Tudor. Australiano classe '74, l'annuncio del suo ingaggio da parte del club bianconero regala alla Juventus un ulteriore tocco di internazionalità e di visione improntata all'eccellenza anche nel trattamento dell'aspetto fisico dei calciatori.

Il suo arrivo alla Continassa si porta dietro un'esperienza di 25 anni a livello internazionale in cui Burgess ha lavorato su prevenzione degli infortuni e supervisione del reparto medico e performance in tutti i suoi aspetti, quindi fitness, alimentazione, riabilitazione, psicologia, recupero e nell’innovazione nello sviluppo dei talenti.

Laureato in Scienze motorie all'Università del New South Wales con dottorato di ricerca in Sviluppo dei talenti e master in Direzione sportiva attualmente in corso, è anche consulente della FIFPRO. Per quanto riguarda i club calcistici, le sue esperienze passate raccontano di collaborazioni con Adelaide Fc, Melbourne Fc, Arsenal e Liverpool, ma le sue qualità sono state utilizzate come consulenze specialistiche anche dalle leghe americane di NFL e NBA. Ora la nuova avventura in Italia col ruolo con la Juventus che sarà operativo una volta che saranno espletate tutte le ultime formalità burocratiche.