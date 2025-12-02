Parma, anche per Frigan si avvicina il rientro: oggi il croato ha iniziato a correre

Negli ultimi giorni, l'attaccante croato del Parma Matija Frigan si è rivisto a Collecchio, a colloquio con mister Carlos Cuesta e compagni, e nella giornata di oggi il croato ha postato un video sul proprio profilo Instagram, nel quale lo si vede al lavoro. Nella story pubblicata, Frigan è alle prese con dei piccoli esercizi di corsa e scatti, probabilmente per riabituare la gamba allo sforzo.

Il 19 agosto, questo comunicato aveva fatto saltare dalla sedia tutti i tifosi del Parma: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra, lo staff tecnico e tutto il Parma Calcio augurano a Matija di tornare più forte di prima in campo! Forza Matija, siamo con te!"

Sette giorni dopo, il croato si operò a Bologna, per rimettersi in sesto e iniziare l’iter riabilitativo. Un pessimo colpo di scena per i crociati, che si trovarono così privati di un giocatore che in estate ha alleggerito le casse del club di circa 10 milioni di euro. Il rientro è ancora lontanissimo, ma la fame del croato sicuramente non manca.